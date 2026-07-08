Sanità privata | stipendi in ritardo e contratti fermi
La sanità privata accreditata in Campania sta vivendo un periodo di difficoltà, con stipendi in ritardo e contratti bloccati. Questa situazione coinvolge i lavoratori e potrebbe influenzare la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. La crisi si manifesta in modo evidente e riguarda sia le retribuzioni che la continuità dei rapporti di lavoro nel settore.
. La sanità privata accreditata in Campania attraversa una fase di forte criticità che rischia di ripercuotersi non solo sui lavoratori, ma anche sulla qualità dell’assistenza garantita ai cittadini. A lanciare l’allarme è la CISL FP Campania. Che dopo il confronto con AIOP Campania ha ribadito un principio chiaro: le difficoltà economiche delle aziende non possono ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori. Negli ultimi mesi, infatti, in diverse strutture accreditate sono state segnalate situazioni di forte disagio, con ritardi nell’erogazione degli stipendi e tensioni legate al rispetto dei diritti contrattuali. Una condizione che mette in seria difficoltà centinaia di famiglie, costrette a fare i conti con mutui, affitti, bollette e spese quotidiane senza la certezza di ricevere la retribuzione nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Primo Maggio amaro nella sanità privata: “Stipendi da 1.200 euro e contratti fermi da anni”Il Primo Maggio inizia con una nota amara per molti lavoratori della sanità privata, che continuano a ricevere stipendi di circa 1.
Leggi anche: Sanità privata in Abruzzo: 6mila operatori con stipendi minimi
Temi più discussi: Stipendi, come funziona la flat tax: al 5% sugli aumenti e al 15% per domeniche, festivi e reperibilità; Rinnovo CCNL sanità pubblica e privata: cosa aspettarsi dagli incontri del 7-8 luglio 2026; Sanità privata accreditata, Casa Riformista presenta un’interrogazione a Fico; ?In piazza a Santa Maria degli Angeli per la legge Tax the Rich.
La sanità privata esclusa dall’aumento automatico degli stipendi Il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul Decreto Lavoro. Il provvedimento punta ad agire su più leve economiche e sociali, a partire dall’introduzione di una serie di sgravi contri facebook
Sanità privata accreditata. Cimop e Cimo-Fesmed: Medici senza contratto da venti anni e senza tutele del Decreto LavoroI sindacati denunciano una disparità che penalizza i medici della sanità privata accreditata, chiedendo il riconoscimento dei loro diritti: Non stiamo parlando soltanto di stipendi o di adeguamenti ... quotidianosanita.it
I sindacati, per la sanità privata un contratto unico e stipendi uguali alla pubblicaIn Basilicata sono tre le strutture di sanità privata (Universo salute, Istituto Padri Trinitari e Fondazione Don Gnocchi, le ultime due con sedi sia nel Potentino che nel Materano), che impiegano ... ansa.it