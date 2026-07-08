Sanità privata | stipendi in ritardo e contratti fermi

La sanità privata accreditata in Campania sta vivendo un periodo di difficoltà, con stipendi in ritardo e contratti bloccati. Questa situazione coinvolge i lavoratori e potrebbe influenzare la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. La crisi si manifesta in modo evidente e riguarda sia le retribuzioni che la continuità dei rapporti di lavoro nel settore.

. La sanità privata accreditata in Campania attraversa una fase di forte criticità che rischia di ripercuotersi non solo sui lavoratori, ma anche sulla qualità dell’assistenza garantita ai cittadini. A lanciare l’allarme è la CISL FP Campania. Che dopo il confronto con AIOP Campania ha ribadito un principio chiaro: le difficoltà economiche delle aziende non possono ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori. Negli ultimi mesi, infatti, in diverse strutture accreditate sono state segnalate situazioni di forte disagio, con ritardi nell’erogazione degli stipendi e tensioni legate al rispetto dei diritti contrattuali. Una condizione che mette in seria difficoltà centinaia di famiglie, costrette a fare i conti con mutui, affitti, bollette e spese quotidiane senza la certezza di ricevere la retribuzione nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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