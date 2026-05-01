In Abruzzo, circa 6.000 operatori sanitari impiegati nel settore privato ricevono stipendi che variano tra 1.200 e 1.300 euro mensili. La Fp Cgil di Chieti ha segnalato questa situazione, evidenziando come molte delle figure professionali siano pagate con retribuzioni considerate minime rispetto alle ore di lavoro svolte. La questione riguarda in particolare le condizioni salariali di chi lavora nel settore sanitario privato della regione.

? Cosa sapere Fp Cgil Chieti: 6mila operatori sanitari in Abruzzo percepiscono stipendi tra 1.200 e 1.400 euro.. Contratti Aris e Aiop fermi da oltre 14 anni causano fuga di professionisti dalla regione.. Circa 6mila professionisti della sanità privata in Abruzzo affrontano un Primo Maggio segnato da stipendi minimi tra i 1.200 e i 1.400 euro e contratti bloccati da oltre un decennio, secondo l’allarme lanciato dalla Fp Cgil Chieti. La realtà che emerge dalle strade e dalle strutture assistenziali della provincia chietinese descrive un quadro di profonda fragilità economica si prende cura dei cittadini. Non si tratta di una generica lamentela, ma della quotidianità di infermieri, medici, fisioterapisti, logopedisti, educatori e operatori socio sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità privata in Abruzzo: 6mila operatori con stipendi minimi

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