Primo Maggio amaro nella sanità privata | Stipendi da 1.200 euro e contratti fermi da anni

Il Primo Maggio inizia con una nota amara per molti lavoratori della sanità privata, che continuano a ricevere stipendi di circa 1.200 euro e si trovano in attesa di rinnovi contrattuali da diversi anni. La giornata, tradizionalmente dedicata alle rivendicazioni dei diritti dei lavoratori, si presenta in un clima di difficoltà economica e incertezza contrattuale per un'ampia parte degli operatori del settore.

Un Primo Maggio segnato dalle difficoltà economiche e dall’incertezza contrattuale per migliaia di operatori della sanità privata accreditata e convenzionata. A lanciare l’allarme è la Fp Cgil Chieti, che parla di una situazione critica per circa 6mila lavoratrici e lavoratori del comparto in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook

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