La giunta regionale ha approvato la 'Programmazione integrata di Area vasta Sud Est 2026-2028'. La decisione coinvolge l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Azienda sanitaria locale, che avranno percorsi condivisi per migliorare l’offerta sanitaria. La pianificazione riguarda la collaborazione tra le due strutture, con obiettivi di integrazione e coordinamento tra i servizi. La proposta è ora definitiva e si applicherà nel prossimo triennio.

La giunta regionale ha approvato in via definitiva la ’Programmazione integrata di Area vasta Sud Est 2026-2028’. Aou Senese e l’Asl Sud Est – con il supporto di Estar – proseguono il cammino insieme per soddisfare i bisogni sanitari del grande territorio e efficientare i percorsi in rete: dunque avanti con azioni interaziendali nel territorio dell’Area Vasta, in continuità con i processi di programmazione integrata dei precedenti trienni. La programmmazione condivisa è sottoposta a monitoraggio sistemico e annualmente produce un documento di rendiconto sulle attività. "La programmazione integrata di area vasta si conferma strumento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità ’integrata’ nell’Area vasta. Asl e Scotte, percorsi comuni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nargi: Unione dei Comuni per unire 85mila abitanti dell’area vastaNell’ambito di un progetto di unione tra comuni, si prevede di coinvolgere circa 85.

Laura Nargi propone l’Unione dei Comuni: una governance unica per l’area vasta di AvellinoLaura Nargi ha avanzato la proposta di un'Unione dei Comuni che coinvolga il territorio tra Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino.

Temi più discussi: Presentato il Rapporto CREA 2026 sulle performance socio-sanitarie Regionali; Italia e Cuba: il diritto alla salute principio fondante comune; Sanità, luce verde su programmazione integrata di Area Vasta Sud Est; Operativa la nuova Casa di comunità di Caorle.

Catanzaro, la Cisl rilancia la sanità di prossimità: Le nuove strutture vanno riempite di serviziAlla Casa delle Culture confronto tra sindacato, Regione, Asp e Università sul futuro della sanità territoriale nell'area centrale della Calabria ... catanzaroinforma.it

Sanità in Liguria, Calamai e Damonte Prioli nuovi direttori generaliMonica Calamai è il nuovo direttore dell'IRCSS Ospedaliera Metropolitana di Genova, Marco Damonte Prioli è stato nominato direttore generale dell'Azienda Tutela Salute Ligure. Le nomine sono state ... rainews.it