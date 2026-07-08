Sanità ’integrata’ nell’Area vasta Asl e Scotte percorsi comuni

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta regionale ha approvato la 'Programmazione integrata di Area vasta Sud Est 2026-2028'. La decisione coinvolge l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Azienda sanitaria locale, che avranno percorsi condivisi per migliorare l’offerta sanitaria. La pianificazione riguarda la collaborazione tra le due strutture, con obiettivi di integrazione e coordinamento tra i servizi. La proposta è ora definitiva e si applicherà nel prossimo triennio.

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La giunta regionale ha approvato in via definitiva la ’Programmazione integrata di Area vasta Sud Est 2026-2028’. Aou Senese e l’Asl Sud Est – con il supporto di Estar – proseguono il cammino insieme per soddisfare i bisogni sanitari del grande territorio e efficientare i percorsi in rete: dunque avanti con azioni interaziendali nel territorio dell’Area Vasta, in continuità con i processi di programmazione integrata dei precedenti trienni. La programmmazione condivisa è sottoposta a monitoraggio sistemico e annualmente produce un documento di rendiconto sulle attività. "La programmazione integrata di area vasta si conferma strumento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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