Nargi | Unione dei Comuni per unire 85mila abitanti dell’area vasta

Nell’ambito di un progetto di unione tra comuni, si prevede di coinvolgere circa 85.000 abitanti dell’area vasta tra Avellino e Atripalda. L’obiettivo è creare un ente che si occupi di gestire servizi condivisi, tra cui il trasporto pubblico tra le due città. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza nei collegamenti e ad uniformare alcuni servizi amministrativi, con l’intento di offrire risposte più efficaci alle esigenze dei cittadini coinvolti. Le modifiche ai trasporti e ai servizi comuni sono al centro di questa iniziativa.

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? Punti chiave Come cambieranno i trasporti tra Avellino e Atripalda con l'Unione?. Quali servizi comuni gestirebbero i 85mila abitanti dell'area vasta?. Come verranno protette le tradizioni dei singoli comuni integrati?. Perché le zone di confine tra i quattro enti restano trascurate?.? In Breve Coinvolgimento di 85mila abitanti tra Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino.. Creazione di un Piano Urbanistico Intercomunale per superare i quattro piani attuali.. Gestione coordinata del verde pubblico e del corridoio ecologico del Fenestrelle.. Accesso facilitato a fondi nazionali ed europei tramite bilancio e assunzioni comuni.. Laura Nargi punta a unire Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino in un’unica gestione amministrativa per superare i confini che dividono l’area vasta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nargi: Unione dei Comuni per unire 85mila abitanti dell’area vasta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Laura Nargi propone l’Unione dei Comuni: una governance unica per l’area vasta di AvellinoDa Avellino ad Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino: mobilità, urbanistica e servizi in una visione unica del territorio. Futuro dell’Unione dei Comuni: "Gestione diretta o ente tecnico"PASSIGNANO - Il futuro dell’Unione dei Comuni del Trasimeno al centro del dibattito politico. Laura Nargi propone l’Unione dei ComuniDa Avellino ad Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino: mobilità, urbanistica e servizi in una visione unica del territorio. Governare insieme ciò che i cittadini vivono già ogni giorno. Una citt ... irpinia24.it Unione dei Comuni. Rubicone e Mare, formazione e innovazioneAl via il percorso formativo ’Competenze per innovare in Unione’, rivolto a 100 dipendenti dell’Unione Rubicone e Mare e dei Comuni aderenti. E’ finanziato con 40mila euro grazie alla partecipazione ... ilrestodelcarlino.it