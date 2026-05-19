Laura Nargi propone l’Unione dei Comuni | una governance unica per l’area vasta di Avellino

Laura Nargi ha avanzato la proposta di un'Unione dei Comuni che coinvolga il territorio tra Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino. L'idea riguarda la gestione condivisa di mobilità, urbanistica e servizi pubblici, puntando a un coordinamento unico per l'intera area vasta. L'obiettivo è creare un modello di governance integrato tra i diversi comuni, al fine di migliorare l’efficienza e l’erogazione di servizi alla popolazione. La proposta è stata presentata nelle ultime settimane in incontri pubblici e tavoli di coordinamento.

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