Laura Nargi propone l’Unione dei Comuni | una governance unica per l’area vasta di Avellino

Da avellinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Nargi ha avanzato la proposta di un'Unione dei Comuni che coinvolga il territorio tra Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino. L'idea riguarda la gestione condivisa di mobilità, urbanistica e servizi pubblici, puntando a un coordinamento unico per l'intera area vasta. L'obiettivo è creare un modello di governance integrato tra i diversi comuni, al fine di migliorare l’efficienza e l’erogazione di servizi alla popolazione. La proposta è stata presentata nelle ultime settimane in incontri pubblici e tavoli di coordinamento.

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Da Avellino ad Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino: mobilità, urbanistica e servizi in una visione unica del territorio. “Governare insieme ciò che i cittadini vivono già ogni giorno”. Una città di fatto unica, vissuta quotidianamente da migliaia di persone, ma ancora suddivisa in confini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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