Sanità e scelte quello di cui non si parla

Da corrierefiorentino.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un convegno sulla sanità territoriale tenutosi lunedì a Firenze, la segretaria del partito ha partecipato come rappresentante del Pd toscano. La presenza ha rappresentato un riconoscimento ufficiale per il partito e per il governatore regionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti discussi o alle decisioni prese durante l’evento.

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La partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein al grande convegno sulla sanità territoriale che si è tenuto lunedì a Firenze è stato un riconoscimento importante per il Pd toscano e il governatore Eugenio Giani. Ma soprattutto per l’assessora alla salute Monia Monni che dopo una chiamata di Schlein ruppe gli indugi e accettò di assumersi l’onore e l’onere della delega alla sanità. Un ruolo difficoltoso — di questi tempi poi. — ma anche prestigioso. Ci sono stati predecessori illustri (ad esempio gli ex presidenti Claudio Martini ed Enrico Rossi) e scelte che hanno lasciato il segno. In quegli anni la sanità toscana era un volano di sviluppo e un modello specie sul fronte dell’innovazione su cui la Toscana riusciva spesso a muoversi in anticipo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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