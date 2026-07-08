Sanità e scelte quello di cui non si parla

Durante un convegno sulla sanità territoriale tenutosi lunedì a Firenze, la segretaria del partito ha partecipato come rappresentante del Pd toscano. La presenza ha rappresentato un riconoscimento ufficiale per il partito e per il governatore regionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti discussi o alle decisioni prese durante l’evento.

La partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein al grande convegno sulla sanità territoriale che si è tenuto lunedì a Firenze è stato un riconoscimento importante per il Pd toscano e il governatore Eugenio Giani. Ma soprattutto per l’assessora alla salute Monia Monni che dopo una chiamata di Schlein ruppe gli indugi e accettò di assumersi l’onore e l’onere della delega alla sanità. Un ruolo difficoltoso — di questi tempi poi. — ma anche prestigioso. Ci sono stati predecessori illustri (ad esempio gli ex presidenti Claudio Martini ed Enrico Rossi) e scelte che hanno lasciato il segno. In quegli anni la sanità toscana era un volano di sviluppo e un modello specie sul fronte dell’innovazione su cui la Toscana riusciva spesso a muoversi in anticipo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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La verità sulla crisi degli ospedali in America di cui nessuno parla

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