capire meglio le due questioni sui migranti di cui si parla da giorni

Negli ultimi giorni si è parlato di due argomenti legati alla gestione dei migranti: il rimpatrio volontario assistito e il patrocinio gratuito. Il primo prevede il ritorno assistito di persone che decidono di lasciare l’Italia, mentre il secondo riguarda l’assistenza legale gratuita fornita a chi ha bisogno di supporto durante procedure di identificazione o domanda di protezione internazionale. Entrambi i temi sono stati al centro di discussioni e annunci ufficiali.

Cosa sono il rimpatrio volontario assistito e il patrocinio gratuito, che il governo vuole modificare con il “decreto sicurezza” Il “decreto sicurezza” che il parlamento deve convertire in legge entro il 25 aprile prevede – tra molte altre cose – di modificare due strumenti giuridici che riguardano le persone migranti, il “rimpatrio volontario assistito” e il “patrocinio gratuito”, limitando nei fatti i diritti dei migranti stessi. Se ne sta parlando molto perché queste modifiche sono state criticate non soltanto da politici dell’opposizione, avvocati e giuristi, ma anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora il governo dovrebbe approvare un altro decreto per correggere almeno in parte la norma sui rimpatri volontari, ma ancora non si sa in che modo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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