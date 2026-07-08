Un odontoiatra medio italiano dichiara circa 50.000 euro lordi all’anno, secondo dati di Istat e dell'Agenzia delle Entrate. Le fonti indicano che la concorrenza e i costi di leasing stanno mettendo in difficoltà gli studi dentistici. Questi numeri rappresentano il reddito dichiarato, senza considerare eventuali spese o altri fattori economici. La situazione economica nel settore dentale è influenzata da vari elementi, tra cui la pressione competitiva e i costi di gestione.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Cinquantamila euro lordi l'anno. È questa la cifra che, secondo le rilevazioni Istat e dell'Agenzia delle Entrate citate dagli operatori, finisce nella dichiarazione di un odontoiatra medio italiano. Poca roba, se si considerano gli anni di formazione, il denaro investito e i rischi, clinici e d'impresa, che pesano su un dentista ogni giorno. E c'è un secondo fattore, quasi sempre invisibile a chi si siede sulla poltrona: molti professionisti tengono in piedi gli studi a colpi di finanziamenti e leasing". Così in una nota Max Calore, Ceo di Dentalead. "Il dentista oggi guadagna all'incirca l'ordine di 50 mila euro l'anno - afferma Calore -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità: "Dentisti a 50mila euro lordi l'anno, leasing e concorrenza mettono in crisi gli studi"

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