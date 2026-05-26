Il sindacato Silf ha denunciato il contratto delle forze di polizia, criticando un incremento di soli 7,60 euro lordi all’anno, definendolo un insulto. Il segretario generale del sindacato dei lavoratori delle forze di polizia ha commentato che la trattativa è considerata inutile. La denuncia si concentra sulla scarsa crescita salariale prevista nel nuovo accordo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

«Solo 7,60 euro lordi all’anno in più per ogni finanziere e nessuna reale apertura sulle tutele economiche e normative. A queste condizioni è del tutto inutile trattare o presentare nuove proposte». La denuncia arriva da Francesco Zavattolo, segretario Generale del Silf (Sindacato italiano lavoratori finanzieri), in vista dell’incontro con il Governo previsto per mercoledì. «La nuova controproposta governativa per il contratto 2022-24 delle Forze di Polizia si traduce in un’elemosina – continua Zavattolo – meno di un caffè al mese, ottenuta peraltro con un gioco di prestigio contabile: un mero spostamento di risorse dal salario accessorio a quello fisso, basato sulla distribuzione del 91% sulla parte fissa e del 9% sull’accessorio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Contratto forze di polizia, la denuncia Silf: «Solo 7,60 euro lordi all’anno sono un insulto, trattattiva inutile»

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