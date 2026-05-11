Sanità settimana clou | Irpef aliquota massima dai 50mila euro in su
Nella prossima settimana, si discuterà di modifiche fiscali riguardanti l'Irpef. È previsto un aumento dell’aliquota massima per i redditi oltre i 50mila euro, che passerà dall’1,85% al 3,3%. Per la fascia tra i 28mila e i 50mila euro, l’aumento sarà di circa mezzo punto percentuale. Queste variazioni interesseranno principalmente i contribuenti con redditi più elevati.
Un aumento massimo dell’aliquota Irpef per i redditi sopra i 50mila euro (sarà portata dall’1,85 al 3,3%), di circa mezzo punto invece per la fascia dai 28 ai 50mila euro (attualmente è ferma all’1,85%). Si delinea la manovra che il governatore Antonio Decaro si appresta a formalizzare per coprire parte del buco da 350 milioni nei conti della sanità. La Puglia si avvia a vivere una settimana decisiva per la sanità. Quella che comincia oggi potrebbe essere infatti la settimana in cui Decaro definirà la rimodulazione dell’addizionale Irpef, necessaria a coprire una parte consistente del disavanzo sanitario, e chiuderà anche la partita dei nuovi direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere (si legga il pezzo in pagina, ndr).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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