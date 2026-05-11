Sanità settimana clou | Irpef aliquota massima dai 50mila euro in su

Nella prossima settimana, si discuterà di modifiche fiscali riguardanti l'Irpef. È previsto un aumento dell’aliquota massima per i redditi oltre i 50mila euro, che passerà dall’1,85% al 3,3%. Per la fascia tra i 28mila e i 50mila euro, l’aumento sarà di circa mezzo punto percentuale. Queste variazioni interesseranno principalmente i contribuenti con redditi più elevati.

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