Un medico è stato accoltellato alla spalla e al volto questa mattina in un centro sanitario di Palermo. L'aggressore, un uomo di 53 anni, ha colpito il professionista durante un episodio che si è verificato a causa di un documento mancante. L'evento si inserisce in una serie di episodi di violenza contro gli operatori sanitari, che rischiano la vita ogni giorno, secondo le rappresentanze sindacali.

Palermo, 8 luglio 2026 – L'ennesimo, gravissimo episodio di violenza scuote il mondo della sanità. Questa mattina, a Palermo, presso il centro Asp di via Arcoleo, il dirigente medico Francesco Paolo Sutera è stato brutalmente accoltellato alla spalla e al volto da un utente di 53 anni. Alla base della folle aggressione, il rifiuto del medico di consegnare una carrozzina a causa della documentazione incompleta presentata dall'uomo. Sulla vicenda intervengono con fermezza il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, e il Segretario Provinciale di Palermo, Giovanni Ferraro. «Siamo di fronte a una deriva inaccettabile e fuori controllo», dichiarano congiuntamente Giuliano e Ferraro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sanità - Aggressione Palermo, Giuliano e Ferraro (UGL): «Medico accoltellato per un documento mancante. Gli operatori sanitari rischiano la vita ogni giorno, servono misure straordinarie e immediate»

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