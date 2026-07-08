Un uomo ha accoltellato un dirigente medico nel centro Asp di via Arcoleo a Palermo. La lite sarebbe scaturita dalla mancanza di un documento nella pratica dell’uomo. Il professionista è stato ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’aggressore.

Il dirigente medico Francesco Paolo Sutera è stato accoltellato nel centro Asp di via Arcoleo a Palermo da un uomo. A scatenare la furia dell’aggressore sarebbe stato un documento mancante nella sua pratica. Le condizioni di salute della vittima sarebbero considerate gravi. Francesco Paolo Sutera accoltellato a Palermo: cos’è successo Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, l’uomo che ha aggredito il dirigente medico Asp Francesco Paolo Sutera avrebbe richiesto alcune forniture mediche e, quando il medico ha controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento, avrebbe estratto il coltello e lo avrebbe colpito. L’aggressore sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francesco Paolo Sutera dirigente medico Asp accoltellato a Palermo per un documento mancante: è gravissimo

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