Sanità carceri Giuliano UGL | Carenza drammatica di operatori

Emergenza sanità penitenziaria, Giuliano: “Un medico ogni 315 detenuti non basta”. Il diritto alla salute è un principio costituzionale inviolabile che non può fermarsi davanti alle sbarre di un carcere. A denunciarlo con forza è il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, accendendo i riflettori sulla drammatica situazione sanitaria negli istituti di pena italiani, aggravata dal cronico sovraffollamento e da una spaventosa carenza di organico. “I dati, come ha sottolineato il quotidiano Avvenire, sono allarmanti: circa il 70% dei detenuti soffre di almeno una patologia cronica o psichiatrica, ma nei 189 penitenziari italiani mancano all’appello almeno 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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