Sanità carceri Giuliano UGL | Carenza drammatica di operatori
In carcere, la presenza di un medico ogni 315 detenuti è insufficiente, secondo un rappresentante sindacale. La carenza di operatori sanitari evidenzia una crisi nel sistema penitenziario. La tutela della salute dei detenuti, garantita dalla Costituzione, risulta compromessa a causa della mancanza di personale. La situazione viene definita come un’emergenza sanitaria che richiede interventi immediati. Nessuna modifica alle norme o alle risorse sembra aver migliorato la condizione attuale.
Emergenza sanità penitenziaria, Giuliano: “Un medico ogni 315 detenuti non basta”. Il diritto alla salute è un principio costituzionale inviolabile che non può fermarsi davanti alle sbarre di un carcere. A denunciarlo con forza è il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, accendendo i riflettori sulla drammatica situazione sanitaria negli istituti di pena italiani, aggravata dal cronico sovraffollamento e da una spaventosa carenza di organico. “I dati, come ha sottolineato il quotidiano Avvenire, sono allarmanti: circa il 70% dei detenuti soffre di almeno una patologia cronica o psichiatrica, ma nei 189 penitenziari italiani mancano all’appello almeno 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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