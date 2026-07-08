Durante una festa a Pamplona, un gruppo di partecipanti ha rivolto insulti al premier spagnolo, gridandogli “Figlio di…” in un video diffuso online. Il politico, al momento sotto inchiesta e coinvolto in problemi familiari, si è trovato al centro di questa contestazione durante un evento pubblico. La scena si è svolta mentre si svolgeva la tradizionale corrida, e rappresenta un episodio di tensione tra il leader e alcuni cittadini presenti.

« Pedro Sanchez, hijo de puta» (Pedro Sanchez figlio di.). E sì, per il premier socialista spagnolo è davvero un brutto periodo: tallonato dalle inchieste, inseguito dai guai familiari e da un Paese che non lo risparmia nemmeno alle feste popolari. Così, Sánchez finisce nel mirino anche stavolta, a Pamplona, durante il Chupinazo che ha aperto i Sanfermines 2026. La piazza bianca e rossa, in attesa del razzo, gli ha riservato un coro durissimo. Gritos contra Pedro Sánchez en el chupinazo de San Fermín en Pamplona. pic.twitter.comCoyYthj3pn Leggi anche — Tate.J Barcelo (@TateJBarcelo) July 6, 2026 Pamplona, del resto, non è una cornice qualsiasi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sánchez, il premier che non trova pace: a Pamplona pure la corrida in festa gli grida “Figlio di…” (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Me casé con un malo y me abandonó, vecino veterano me cuida y me mima tras divorcio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Papa Leone XIV in Spagna, l'incontro con il premier Sanchez che gli dona un bonsai di olivo

Spagna, a Pamplona esplode la festa di San FerminLe strade di Pamplona sono piene di persone, molte con bandane rosse in testa e vestite di bianco, mentre alcune sono già imbrattate di vino rosso.

Temi più discussi: Figlio di p.... La Spagna dei tori distrugge Pedro Sánchez; Dalla Turchia assicurano, Davinson Sanchez obiettivo dell'Inter: la strategia dei nerazzurri; Figlio di p La Spagna dei tori distrugge Pedro Sánchez.

Figlio di p.... La Spagna dei tori distrugge Pedro SánchezAl Chupinazo dei Sanfermines migliaia di persone insultano il premier spagnolo. Cresce il malcontento contro il leader socialista: la protesta arriva ai Mondiali negli Usa ... msn.com

Spagna, perquisizioni nella sede dei Socialisti: Un complotto per destabilizzare le indagini su Sánchez. Il premier a Roma: Elezioni anticipate? Lo escludoMADRID - Agenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina, mercoledì 27 maggio, nella sede del Partito Socialista Spagnolo (Psoe) in via Ferraz a Madrid. L'intervento dell'Unità della Guardia ... corriere.it