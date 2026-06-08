Papa Leone XIV in Spagna l' incontro con il premier Sanchez che gli dona un bonsai di olivo

Il premier spagnolo ha incontrato il papa presso la Nunziatura Apostolica. Durante l'incontro, il primo ministro ha consegnato al pontefice un bonsai di olivo. La visita si è svolta in un clima formale e senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV presso la Nunziatura Apostolica. Il leader socialista ha donato al Pontefice un bonsai di olivo spagnolo di 13 anni. Ne dà notizia la presidenza del governo in una nota, spiegando che questa specie è profondamente radicata nella storia, nella cultura e nell’economia spagnola da secoli e “rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra rispetto per le radici storiche e adozione di tecnologie all’avanguardia”. L’olivo è un simbolo universale di pace, dialogo e comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, sottolinea la presidenza spagnola.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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LIVE | Papa Leone XIV in Spagna | Incontro con il Parlamento spagnolo | 8 Giugno 2026

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