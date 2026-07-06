spagna a pamplona esplode la festa di san fermin

Le strade di Pamplona sono piene di persone, molte con bandane rosse in testa e vestite di bianco, mentre alcune sono già imbrattate di vino rosso. La festa di San Fermin ha attirato migliaia di partecipanti, che si sono radunati nel centro della città. La celebrazione, che dura diversi giorni, ha visto la presenza di grandi folle che si muovono tra le vie principali, creando un'atmosfera di festa e allegria.

Pamplona in festa per San Fermin. Le strade della città nel nord-est della Spagna si sono riempite di migliaia di persone, molte delle quali già macchiate di vino rosso e soprattutto con la caratteristica bandana rossa a coprire la testa. Stamattina sono stati esplosi i petardi e i fuochi d’artificio che hanno dato il via alle celebrazioni, ma il culmine avverrà domani, quando inizieranno le corse dei tori lungo le vie strette e acciottolate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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