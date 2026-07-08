Napoli al Duomo va in scena Operazione San Gennaro | ruba la mitra del patrono esposta in cattedrale e poi viene arrestato

Da napoli.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha rubato la mitra del patrono di Napoli esposta nel Duomo, ma è stato arrestato pochi minuti dopo. La scena ha ricordato le atmosfere del film «Operazione San Gennaro», con una banda improbabile intenta a trafugare un oggetto di grande valore. La polizia ha intervenuto rapidamente, recuperando l’oggetto e fermando il responsabile. La mitra, simbolo religioso, era esposta in cattedrale e ora si trova sotto sequestro.

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Per qualche minuto è sembrato di assistere a una scena uscita da «Operazione San Gennaro», il capolavoro di Dino Risi con Totò e Nino Manfredi in cui una banda improbabile tenta di mettere le mani sull’inestimabile tesoro del patrono di Napoli. Stavolta, però, il copione si è fermato prima del finale. Nel mirino non c’era l’intero tesoro custodito nel caveau, ma una copia della celebre mitra di San Gennaro esposta nel Duomo. Il tentativo di furto è stato sventato grazie al sangue freddo del custode e al tempestivo intervento dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, che hanno bloccato il presunto ladro pochi istanti dopo la fuga. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Naples Cathedral and the Treasure of San Gennaro | Duomo di Napoli

Video Naples Cathedral and the Treasure of San Gennaro | Duomo di Napoli

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