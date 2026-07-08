Napoli il Duomo come il set di Operazione San Gennaro | ruba la mitra del patrono esposta in cattedrale e poi viene arrestato

Notizia in breve

Un uomo ha rubato la mitra del patrono esposta nel Duomo di Napoli, ispirandosi alla scena di un film. Dopo aver sottratto il copricapo, è stato immediatamente fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. La rapina, durata pochi minuti, ha ricordato le trame della commedia cinematografica, ma si è conclusa con l’arresto del responsabile. La mitra è stata recuperata e riconsegnata alla sicurezza della cattedrale.