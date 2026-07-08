Napoli il Duomo come il set di Operazione San Gennaro | ruba la mitra del patrono esposta in cattedrale e poi viene arrestato
Un uomo ha rubato la mitra del patrono esposta nel Duomo di Napoli, ispirandosi alla scena di un film. Dopo aver sottratto il copricapo, è stato immediatamente fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. La rapina, durata pochi minuti, ha ricordato le trame della commedia cinematografica, ma si è conclusa con l’arresto del responsabile. La mitra è stata recuperata e riconsegnata alla sicurezza della cattedrale.
Per qualche minuto è sembrato di assistere a una scena uscita da «Operazione San Gennaro», il capolavoro di Dino Risi con Totò e Nino Manfredi in cui una banda improbabile tenta di mettere le mani sull’inestimabile tesoro del patrono di Napoli. Stavolta, però, il copione si è fermato prima del finale. Nel mirino non c’era l’intero tesoro custodito nel caveau, ma una copia della celebre mitra di San Gennaro esposta nel Duomo. Il tentativo di furto è stato sventato grazie al sangue freddo del custode e al tempestivo intervento dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, che hanno bloccato il presunto ladro pochi istanti dopo la fuga. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Naples Cathedral and the Treasure of San Gennaro | Duomo di Napoli
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