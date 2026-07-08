Il 6 luglio a Pamplona si è svolto il tradizionale lancio del chupinazo, il razzo che segna l’inizio dei festeggiamenti di San Fermín. Durante questa festa, si corre davanti ai tori lungo le strade cittadine, un evento noto come encierro. Questa corsa si ripete ogni anno nel mese di luglio, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La tradizione ha origini storiche e culturali che risalgono a secoli fa, e si svolge prima delle corride.

Come ogni anno nel mese di luglio a Pamplona è tornato a farsi sentire il chupinazo, il botto del razzo pirotecnico che per tradizione a mezzogiorno del 6 luglio segna l’inizio dei festeggiamenti per San Fermín. La festa di San Firmino andrà avanti fino alla mezzanotte del 14 luglio, quando il nostalgico canto del “Pobre de mí” sigla la fine delle celebrazioni, fra le più sentite e vive in Spagna. epa13097041 Mozos, or runners, are chased by the bulls of Cebada Gago ranch during the second running of the bulls at the San Fermin Festival in Pamplona, northern Spain, 08 July 2026. EPAJ.P. URDIROZ Vestiti con il tradizionale abito bianco e il fazzoletto rosso al collo, i Sanfermines richiamano centinaia di migliaia di visitatori: al centro dell’attenzione è l’ Encierro, la corsa dei tori lungo le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Firmino a Pamplona: perché si corre davanti ai tori? Origini, storia e curiosità dell’Encierro

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6 días para San Fermín 2026

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Una grande folla con foulard rossi e maglietta bianca si è radunata nel centro di #Pamplona, nel nord della Spagna, per assistere al chupinazo, il lancio di un razzo pirotecnico dal balcone del municipio che segna l'inizio dei festeggiamenti di San #Firmino. x.com

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