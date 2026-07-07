Centinaia di persone inseguite dai tori | cinque feriti al primo ‘encierro’ di San Fermin a Pamplona – Video

Durante il primo “encierro” di San Fermin a Pamplona, centinaia di partecipanti sono stati inseguiti dai tori lungo il percorso. Cinque persone sono rimaste ferite, con tre ricoverate in ospedale. La corsa si svolge ogni anno come tradizione, coinvolgendo molte persone che corrono davanti ai tori nelle strade della città. Non sono stati segnalati incidenti gravi o decessi durante questa prima sessione.

Centinaia di persone inseguite dai tori: succede come ogni anno, a Pamplona, in Navarra, per la tradizionale corsa davanti ai tori. Cinque i feriti, di cui tre ricoverati in ospedale, nel primo “encierro”. A renderlo noto l’assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall’emittente Tve. I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell’allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce. Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cinque persone sono rimaste ferite durante la prima corsa dei tori del San Fermín 2026, svoltasi il

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San Fermín 2026, 5 feriti nella corsa inaugurale dei tori a Pamplona: è durata poco più di 2 minuti, il videoMartedì 7 luglio 2026, le strade di Pamplona sono state teatro della corsa inaugurale dei tori durante le feste di San Fermín.

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