Un nuovo piano, l’Agenda 2030, mira a migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla e altre patologie correlate. La proposta è stata presentata come un punto di svolta che potrebbe modificare significativamente la gestione e il supporto per i pazienti e le loro famiglie. La strategia si concentra su interventi e risorse dedicate, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla malattia. La presentazione è avvenuta in un incontro dedicato alla salute, con un focus sulle politiche future.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Agenda 2030 per la sclerosi multipla e le patologie correlate vuole essere una pietra miliare che cambia la realtà di queste malattie per le persone e per le loro famiglie. Oggi possiamo farlo con i farmaci presenti e con quelli che arriveranno, con un buon approccio riabilitativo, con il servizio psicologico e con tutti quei servizi che insieme possono consentire il lavoro, una buona qualità di vita, una piena inclusione". Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, presidente Fism-Fondazione italiana sclerosi multipla, alla presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nel contesto della Settimana nazionale della Sm e della Giornata mondiale dedicata alla patologia neurologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, Battaglia (Fism): "Agenda 2030 può cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla"

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