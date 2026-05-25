Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno, in occasione della settimana dedicata alla sclerosi multipla (Sm), andiamo nelle piazze italiane a sensibilizzare le persone su questa patologia. Quest'anno l'evento più grande riguarda il lancio della nostra Agenda 2030, che rappresenta uno sguardo verso il futuro. Ogni 5 anni, infatti, abbiamo un documento programmatico non tanto per noi di Aism, ma per il Paese, perché vogliamo che istituzioni e stakeholder" si assumano una parte di responsabilità, "perché da soli non potremmo raggiungere tutti gli obiettivi: abbiamo bisogno di un impegno condiviso”. Lo ha detto Francesco Vacca,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, Vacca (Aism): "In Agenda 2030 le priorità delle persone con sclerosi multipla"

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