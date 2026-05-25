Salute Vacca Aism | In Agenda 2030 le priorità delle persone con sclerosi multipla
Durante la settimana dedicata alla sclerosi multipla, vengono organizzate attività di sensibilizzazione nelle piazze italiane. La presidente di un’associazione ha dichiarato che ogni anno si impegna in queste iniziative per informare il pubblico sulla malattia. La campagna si svolge nel contesto di un impegno più ampio, inserito nell’Agenda 2030, che definisce le priorità per le persone con questa patologia.
Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno, in occasione della settimana dedicata alla sclerosi multipla (Sm), andiamo nelle piazze italiane a sensibilizzare le persone su questa patologia. Quest'anno l'evento più grande riguarda il lancio della nostra Agenda 2030, che rappresenta uno sguardo verso il futuro. Ogni 5 anni, infatti, abbiamo un documento programmatico non tanto per noi di Aism, ma per il Paese, perché vogliamo che istituzioni e stakeholder" si assumano una parte di responsabilità, "perché da soli non potremmo raggiungere tutti gli obiettivi: abbiamo bisogno di un impegno condiviso”. Lo ha detto Francesco Vacca,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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