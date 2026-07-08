Il concerto di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato. La decisione è stata presa a causa di problemi organizzativi che impediscono di assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’evento. La manifestazione non si terrà più e non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui rimborsi o eventuali riprogrammazioni.

Il concerto di Francesco Gabbani previsto per giovedì 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato. L’evento non si svolgerà per motivi organizzativi che impediscono di garantire le condizioni necessarie alla corretta realizzazione dello spettacolo. Lo ha comunicato A1 Concerti attraverso una nota. Lo stesso cantante ha confermato la notizia, dicendosi dispiaciuto per la cancellazione della data piemontese. Vinovo, annullato il concerto di Francesco Gabbani “Per ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team, il concerto di Francesco Gabbani, previsto il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato”, si legge nella nota diramata da A1 Concerti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salta il concerto di Francesco Gabbani a Vinovo, "non c'erano le condizioni": perché è stato annullato

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