Salman Rushdie Naval’na e Houellebecq la letteratura come espressione di libertà a Pordenonelegge | ci sarà anche Mattarella

Il festival partirà il 16 settembre a Pordenone con più di 650 autori provenienti da tutto il mondo, tra scrittori, poeti e pensatori. Tra i partecipanti ci saranno Salman Rushdie, Naval’na e Houellebecq. L’evento si concentrerà sulla letteratura come forma di libertà di espressione. Anche il presidente della Repubblica sarà presente. La manifestazione durerà diversi giorni e si concentrerà sulla riflessione sulla contemporaneità attraverso incontri e presentazioni.

Il festival comincerà il 16 settembre con oltre 650 nomi internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero per raccontare la contemporaneità. Cinque giorni e 350 eventi in 50 sedi di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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