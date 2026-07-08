Per l'apertura di Pordenonelegge, è stato annunciato che Salman Rushdie parteciperà all'evento. La sua presenza sarà uno dei momenti principali della manifestazione letteraria. La rassegna si svolge in una località italiana e si concentra sulla promozione della cultura e della letteratura. Nel corso dell'evento, sono previsti interventi, incontri e presentazioni di libri, attirando pubblico e addetti ai lavori.

Il famoso indovinello veronese - una delle prime attestazioni di italiano volgare - faceva un elogio: “Semina chi scrive”, perché sparge sul foglio bianco parole di nero inchiostro. Termini rovesciati nel motto di Pordenonelegge 2026, 27ª edizione presentata ieri con il “volto” del democratico tarassaco, o “soffione” a palla, pianta spontanea che cresce anche tra le crepe del cemento, diffondendosi facilmente: “Semina chi legge”. Ovvero, se il libro assomiglia al fiore del tarassaco, l’atto di leggere e condividere un libro assomiglia al soffio del vento, che sparge i semi con leggerezza oltre ogni barriera, magari casualmente. Cambiando così la vita, lo sguardo e la prospettiva delle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salman Rushdie per l’apertura di Pordenonelegge

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