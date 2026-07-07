Le eurodeputate leghiste hanno scritto un appello al presidente della Repubblica, chiedendo un incontro per tutelare la libertà di espressione contro l’islam politico. Le parlamentari si sono simbolicamente imbavagliate durante una manifestazione, protestando contro possibili tentativi di alcuni ambienti islamici di bloccare le loro attività di critica all’islamizzazione della cultura occidentale. La richiesta mira a ottenere un confronto ufficiale per difendere le loro posizioni.

Le parlamentari europee Silvia Sardone, Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi si sono simbolicamente imbavagliate per protestare contro la volontà di alcuni ambienti islamici di provare a impedire loro di portare avanti le loro battaglie contro l’islamizzazione della cultura occidentale. “Alcuni settori del mondo musulmano vicini all’Ucoii minacciano denunce e azioni legali con la scusa di un’inesistente ‘islamofobia’”. Per questo motivo abbiamo scritto una lettera-appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sensibilizzarlo in merito alla necessità di tutelare i principi di costituzionalità e democrazia, che noi vogliamo difendere e che sono spesso totalmente incompatibili con gli obiettivi dell’Islam politico”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L’appello a Mattarella delle eurodeputate leghiste: "Ci riceva per tutelare la libertà di espressione dall’Islam politico"

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