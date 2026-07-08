Salis cerca l’asse con la sinistra anti-Trump | incontro a New York con lo staff di Mamdani

La sindaca ha incontrato lo staff di Mamdani a New York, segnando un tentativo di rafforzare i rapporti con la sinistra anti-Trump negli Stati Uniti. L'incontro ha avuto un carattere politico e mirato a consolidare le relazioni tra le due parti.

La missione americana della sindaca Silvia Salis si chiude con un incontro politico dal sapore molto chiaro. A New York, dove una delegazione del Comune di Genova è arrivata in occasione dell’approdo dell’Amerigo Vespucci sul fiume Hudson per le celebrazioni del 250mo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, la prima cittadina è stata ricevuta nella sede del Comune dall’assessore alle Relazioni internazionali Ana Maria Archila e da alcuni rappresentanti dello staff del sindaco Zohran Mamdani, simbolo dell’opposizione progressista a Donald Trump. Più che un semplice appuntamento istituzionale, l’incontro è sembrato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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