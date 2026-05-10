Nel porto si svolgono canti, balli e sfilate che segnano un momento di festa. La Salis si allontana dalla sinistra tradizionale, affermando una presenza diversa. La scena si svolge in un luogo che sembra sospeso tra due realtà, tra passato e futuro. Le attività si susseguono tra una situazione di transizione e l’altra, creando un’atmosfera di cambiamento e di attesa.

Sulla banchina del porto si è in un paese che non è più qui e non è ancora là. Sarà anche questa liberatoria sensazione di spaesamento che ieri mattina l'ha aiutata a prendere il largo dalla sinistra anti alpini durante la cerimonia per la partenza dell'Amerigo Vespucci, «l'ambasciata italiana galleggiante» salpata dal Porto Antico per «le Americhe». Ma in realtà aveva iniziato già prima. Postando sui suoi social ufficiali balli e canti e cicchetti con gli «invasori» mansueti di Genova. Una metamorfosi di cui ha lasciato tracce consapevoli su instagram, che per quelle della sua generazione è il vero posto in cui si esiste e si incide. Ma ieri mattina, di chiaro vestita, sorridente, sotto un sole tiepido che non affaticava niente, per qualche istante ha persino permesso che un cappello con la piuma nera le schiacciasse la chioma bionda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Canti, balli e sfilate. La Salis si smarca dalla sinistra "anti"

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