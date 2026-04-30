Re Carlo e Camilla sono arrivati a New York, dopo aver partecipato a eventi ufficiali a Washington. Durante la visita, hanno incontrato una figura nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell’ex presidente. Nel corso della giornata, il visitatore ha anche richiamato l’attenzione sulla questione del Koh-i-Noor, citando una richiesta di restituzione. La visita si è conclusa con una breve sosta a Ground Zero.

Dopo la pompa magna della Casa Bianca e le acrobazie diplomatiche a Capitol Hill, re Carlo e la regina Camilla sono sbarcati a New York, seconda tappa della visita di quattro giorni negli Usa per i 250 anni dell'indipendenza dell'America. Un incontro lampo a Ground Zero preceduto da una battuta con il sindaco anti-Trump Zorhan Mamdani ha inaugurato la visita: "A Carlo chiederei di restituire il Koh-i-Noor", ha detto ai giornalisti il sempre affabile Zohran regalando una frecciatina all'indirizzo del sovrano a cui oggi ha dovuto, forse suo malgrado, stringere la mano in nome delle vittime delle stragi dell'11 settembre, 67 delle quali erano cittadini del Regno Unito.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Re Carlo e Camilla a New York incontrano l'anti-Trump. Mamdani evoca la restituzione del Koh-i-Noor. Visita lampo a Ground Zero

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Carlo e Camilla sono sbarcati a New York, seconda tappa della visita di quattro giorni negli Usa per i 250 anni dell'indipendenza americana. #ANSA x.com