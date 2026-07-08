Salernitana Vallocchia nel mirino | Carriero e Berra verso Treviso

Notizia in breve

Il centrocampista Vallocchia, ex Ternana ora svincolato, è al centro delle attenzioni di una squadra di calcio. La società sta valutando di portarlo in rosa come rinforzo per la zona mediana del campo. Nel frattempo, Carriero e Berra sono in viaggio verso Treviso, dove si uniranno alla squadra in vista delle prossime partite. La trattativa con Vallocchia è ancora in fase preliminare.