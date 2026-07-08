Salernitana Vallocchia nel mirino | Carriero e Berra verso Treviso
Il centrocampista Vallocchia, ex Ternana ora svincolato, è al centro delle attenzioni di una squadra di calcio. La società sta valutando di portarlo in rosa come rinforzo per la zona mediana del campo. Nel frattempo, Carriero e Berra sono in viaggio verso Treviso, dove si uniranno alla squadra in vista delle prossime partite. La trattativa con Vallocchia è ancora in fase preliminare.
Tempo di lettura: < 1 minuto Fari puntati sul centrocampista Vallocchia per la Salernitana che avrebbe individuato nell’ex Ternana (è svincolato) il rinforzo adatto nel reparto mediano. Il club granata, però, deve prima liberare uno slot in rosa ed il maggiore indiziato sembra Carriero che è seguito dal neo promosso Treviso. Il club veneto pare interessato anche a Berra che potrebbe accettare di buon grado il trasferimento così da avvicinarsi nelle sue zone di origine. Nel frattempo questa mattina alcuni calciatori hanno svolto le consuete visite mediche al centro Check Up con i test che andranno avanti anche nei prossimi giorni fino al 13 luglio, vigilia della partenza per Cascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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