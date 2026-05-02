Salernitana ottime notizie per Cosmi | Berra e Capomaggio parzialmente in gruppo

La squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti questa mattina al centro sportivo Mary Rosy. Due giocatori hanno partecipato alla sessione parzialmente insieme al resto del gruppo, mentre gli altri componenti della rosa si sono allenati come previsto. La seduta ha visto l’attenzione rivolta alle esercitazioni tattiche e fisiche, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui programmi futuri. La squadra si prepara ora per le prossime partite di campionato.

La Salernitana è tornata ad allenarsi questa mattina presso il centro sportivo Mary Rosy. Nel prossimo weekend i granata scenderanno in campo per la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro aerobico seguito da un lavoro sul possesso palla e partita finale. Filippo Berra e Galo Capomaggio hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni. La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy. America’s Cup, la sfida di Bonavitacola: “Nei villaggi spazio ai prodotti. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, ottime notizie per Cosmi: Berra e Capomaggio parzialmente in gruppo Notizie correlate Salernitana-Benevento, Cosmi: “Oltre a Capomaggio forse out un centrocampista”Tempo di lettura: 4 minutiLunedì in Albis all’Arechi per la Salernitana ed i suoi tifosi. Verso Salernitana-Benevento, tegola in casa granata: Cosmi perde un big, recuperato BerraTempo di lettura: < 1 minutoDoppia seduta di lavoro ieri per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salernitana, nove reti nell'amichevole con la Sanseverinese: ottime risposte dall'attacco in vista di Foggia; Camarda torna in campo dopo oltre tre mesi: buone notizie per Lecce e... Milan; Salernitana, playoff nel mirino: Cosmi lavora sulla condizione atletica; Juve: Vlahovic parzialmente con la squadra, differenziato per Yildiz. Ma ci sono buone notizie. COSMI FOGGIA Salernitana, Cosmi: Per il Foggia è una gara decisiva, per noi noLa Salernitana si prepara alla trasferta di Foggia con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. Una sfida particolare, quella dello Zaccheria, che si giocherà a porte chiuse dopo i gravi ... statoquotidiano.it Salernitana, serata da forti emozioni e continui cambi di posizione: tutta la cronaca minuto per minutoUna serata che è stata un saliscendi di emozioni e cambi di posizione per la Salernitana, impegnata nella sfida contro il Picerno. Nel primo tempo partita bloccata con pochissime azioni ... tuttosalernitana.com Salernitana verso i playoff: recuperati Capomaggio e Berra, Cosmi studia la formazione - facebook.com facebook Avanti insieme! #FoggiaSalernitana #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com