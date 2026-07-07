La Salernitana sta valutando la cessione di alcuni giocatori per fare spazio a nuovi acquisti. In particolare, si parla di un trasferimento di Molina verso il Trento. Restano ancora da risolvere le situazioni di Lovato e Ghiglione, mentre Berra è in uscita dalla squadra. Dopo gli arrivi di Llano e Galeotti, la società si concentra sulla vendita di alcuni elementi della rosa.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo gli arrivi di Llano e Galeotti, ora la priorità della Salernitana è quella di vendere per fare posto a qualche ulteriore volto nuovo. Il maggiore indiziato nel breve periodo è l’attaccante Juan Ignacio Molina che è in procinto di accasarsi al Trento sempre in serie C. Il suo apporto non certo eccezionale alla causa granata con una sola rete messa a segno lo scorso anno ha spinto Faggiano a mettere il calciatore in uscita in un reparto dove prosegue il pressing dello Spezia su Achik. L’interesse dei liguri è forte, ma per ora il marocchino non si muoverà da Salerno a meno di una proposta fuori mercato messa sul tavolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Salernitana, Molina verso il Trento: nodo Lovato e Ghiglione, Berra in uscita

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