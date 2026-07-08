Nella notte nel Salento, due veicoli sono stati incendiati. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti per spegnere un furgoncino e un’auto coinvolti in due distinti roghi. Non sono stati riportati dettagli su eventuali cause o danni collaterali.

Notte di incendi nel Salento, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti per due distinti roghi che hanno interessato un autocarro e un’auto. Il primo intervento è scattato intorno all’1.20 a Casarano, in via Pendino, dove le fiamme hanno danneggiato parzialmente un autocarro Iveco Daily parcheggiato sulla pubblica via. Un’ora dopo, alle 2.20, una squadra della sede centrale è intervenuta a Lecce, in piazzale Siena, per l’incendio di una Lancia Musa, distrutta completamente dal fuoco. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dei roghi e alla messa in sicurezza delle aree, evitando ulteriori danni a persone e beni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, nella notte a fuoco un furgoncino e un'auto

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