Prosegue la scia di incendi nel Salento | in fumo nella notte il furgoncino di un pensionato

Notizia in breve

Nella notte, poco dopo le 3, un veicolo di un pensionato è stato distrutto da un incendio in via San Leonardo, a Corigliano d’Otranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. È il secondo episodio in pochi giorni nel Salento, dove si susseguono incendi di veicoli e altre proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.