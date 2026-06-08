Prosegue la scia di incendi nel Salento | in fumo nella notte il furgoncino di un pensionato
Nella notte, poco dopo le 3, un veicolo di un pensionato è stato distrutto da un incendio in via San Leonardo, a Corigliano d’Otranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. È il secondo episodio in pochi giorni nel Salento, dove si susseguono incendi di veicoli e altre proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.
CORIGLIANO D’OTRANTO – Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento. La scorsa notte, poco dopo le 3, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta nel territorio di Corigliano d’Otranto, in via San Leonardo, per l’incendio di un veicolo.All’arrivo sul posto del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
Prosegue la sequela di incendi auto nella notte: colpito nuovamente un imprenditoreNella notte si sono verificati altri incendi di auto, colpendo ancora una volta un imprenditore locale.
Scirocco e incendi nel Messinese: fiamme a Salice, fumo nella galleria Telegrafo e disagi sulla A20Nelle prime ore di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenute per spegnere diversi incendi di...
Temi più discussi: Prosegue la scia di incendi nel Salento: in fumo nella notte il furgoncino di un pensionato; CAMPIONATO ITALIANO SUPER SALITA - Faggioli a Fasano ha fatto 13; Carburanti, prosegue il calo dei prezzi alla pompa; Nicolò Bulega prosegue il filotto di vittorie! Implacabile anche in gara-1 del GP di Aragon.
Ruggiero prosegue bene sulla scia di ieri sera in ARCA ed è il più veloce nelle libere #NascarIT x.com
Prosegue la scia di incendi nel Salento: in fumo nella notte il furgoncino di un pensionatoI vigili del fuoco di Maglie sono intervenuti a Corigliano d’Otranto per spegnere l'incendio di un Fiat Doblò, mettendo in sicurezza l'area prima dell'arrivo dei carabinieri per le indagini. I militar ... lecceprima.it
SIMONE FAGGIOLI FA 13 ?A FASANO Il toscano di Best Lap su Nova Proto NP 01 prosegue la scia di successi iniziata nel 2001 alla gara pugliese che ha celebrato in grande stile i suoi primi 80 anni. Sul Podio anche Fazzino su Osella e Di Fulvio su Nova P - Facebook facebook
La Nuova Zelanda ha bisogno di 218 per vincere il Test di Lord's, dopo aver chiuso a 36/3 alla fine del secondo giorno di gioco. reddit
Morte sul lavoro a Trapani, Cgil e Uil: Fermare la scia di sangue, la sicurezza sia una prioritàTRAPANI. Cresce il dolore e la preoccupazione nel mondo del lavoro dopo la morte di Salvatore Consolatevi, il meccanico di 58 anni deceduto all’ospedale Civico di Palermo in seguito al grave incidente ... alqamah.it