Fuoco in una via del basso Salento | scooter in fiamme nella notte

Nella notte, un incendio ha coinvolto uno scooter in una via del centro abitato di Casarano, nel basso Salento. Pochi minuti prima dell’una, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Palla per spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo. L’intervento è durato poco tempo e non si segnalano feriti o altri danni.

CASARANO – Fuoco, nella notte, nel centro abitato di Casarano. Pochi minuti prima dell’una, infatti, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è dovuta intervenire d'urgenza in via Palla, per un rogo divampato all’improvviso.L’allarme è scattato per uno scooter, lasciato in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ancora un incendio nella notte: le fiamme colpiscono un’auto nel basso SalentoCASARANO – Ancora un incendio nella notte: a Casarano le fiamme hanno colpito un veicolo in sosta. Salento, altra notte di fuoco: due auto in fiammeDue incendi hanno distrutto altrettante auto nella notte in provincia di Lecce, colpendo a meno di due ore di distanza. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fuoco in una via del basso Salento: scooter in fiamme nella notte; Incendio in via Schiavrdi: evacuate 13 persone, grave una donna; Incendio sul monte Faeta, i volontari: Non riusciamo a contenerlo. La rabbia dei residenti; Incendio nel Vicentino, due anziani in ospedale per intossicamento. Incendio in via Basso Acquar, vigili del fuoco al lavoro la sera della vigilia di Natale per due ore per domare le fiammeVERONA - Serata di lavoro nella vigilia di Natale per due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Verona intervenute in via Basso Acquar con due mezzi: un incendio è divampato intorno alle 20.45 e ... ilgazzettino.it +++Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: muore il conducente+++ Villasor, l’uomo è stato estratto all’abitacolo dai vigili del fuoco ma per lui non c’era più nulla da fare - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 284.530 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 10.38% #UTSLCAP ha ottenuto il maggior incremento, con 2.486 ascolti (+28.21%) Tutti i non singoli hanno ottenuto il loro miglior update del mese! #Ann x.com