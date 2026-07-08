Salento malore in mare | anziano trovato morto a Torre Squillace

Da quotidianodipuglia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un anziano è stato trovato morto in mare a Torre Squillace, nel Salento. L'intervento del 118 è stato richiesto alle 11:20 di questa mattina, dopo il ritrovamento di un cadavere nello specchio d'acqua davanti alla zona. La salma è stata recuperata e portata a riva. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause del decesso.

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Tragedia in tarda mattinata nelle acque del Salento. Intorno alle ore 11:20 di oggi, la sala operativa del 118 ha richiesto l’intervento in via Londra, a Porto Cesareo, in seguito al rinvenimento di un cadavere nello specchio d'acqua antistante la zona di Torre Squillace. Il personale di soccorso e le forze dell'ordine, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto all'identificazione della vittima. Si tratta di Salvatore Perrone, pensionato di 86 anni, nato il 3 febbraio 1940 e residente a Leverano. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano, causato da un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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