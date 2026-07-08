Il Campo largo c’è, gode di buona salute e ora si prepara al passaggio più delicato: trasformare l’intesa politica in un programma comune. Il tavolo del centrosinistra dovrebbe aprirsi nell’ultima settimana di settembre. La data non è fissata, ma lì portano sia le previsioni di Elly Schlein sia l’agenda del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Il 19 e 20 settembre, a Milano, i pentastellati chiuderanno Nova, il percorso di ascolto da cui usciranno le proposte per il confronto con le altre opposizioni. Intanto il nocciolo duro c’è già: Pd, M5S e Avs. In attesa di capire se e come nascerà una gamba centrista, l’asse progressista si è mostrato ieri a Napoli nella manifestazione “Al lavoro per cambiare l’Italia”, in piazza del Gesù. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salario minimo, no al riarmo e alle guerre: i progressisti lanciano la sfida a Meloni & Co

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