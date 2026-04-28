Primo maggio il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo | le differenze

Il governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo riconosciuto dai contratti collettivi più rappresentativi. Chi non lo applica non potrà accedere ai bonus per le assunzioni. Presentando il provvedimento, Giorgia Meloni ha criticato ancora una volta il salario minimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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