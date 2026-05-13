Meloni | Salario minimo soglia al ribasso Porte aperte alle opposizioni

Durante un intervento in Senato, la presidente del Consiglio ha parlato del lavoro del governo, concentrandosi sul salario minimo. Ha affermato che la soglia del salario minimo sarà ridotta e ha aperto alla possibilità di coinvolgere le opposizioni nel dibattito. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla proposta avanzata dalla sinistra, senza tuttavia entrare in dettagli specifici.

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa parole chiare contro il salario minimo invocato dalla sinistra. "Con l'ultimo decreto abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto - spiega la premier - dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Salario minimo soglia al ribasso. Porte aperte alle opposizioni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni: "Il salario minimo rischia di diventare una soglia al ribasso"La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa... Salario minimo, Meloni spiega il No del governo: "Rischia di diventare una soglia al ribasso"La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa... Temi più discussi: Schlein sul salario giusto: Gioco di parole. Mancano le soglie minime; Schlein: Meloni ha fallito, l’Italia ora è più povera. Con noi il salario minimo; Sul giusto salario Meloni prende in contropiede anche la Cgil; L’imbroglio del salario giusto. I 960 milioni stanziati per il salario giusto sono finite alle imprese e ZERO ai lavoratori e i contratti che pagano pochi euro l’ora sono rimasti perfettamente legali Ennesima presa per il cul ai cittadini italiani da parte della pescivendola Meloni 1/2 x.com Salario minimo, Meloni spiega il No del governo: Rischia di diventare una soglia al ribassoLa pemier: I precari sono diminuiti di 550mila unità rispetto ai governi precedenti. Il Sud? Non problema ma opportunità, investiti 55 miliardi. Duro botta e rsiposta con Renzi in Aula ... ilgiornale.it Meloni: «Momento complesso, tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare»Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa: Giorgia Meloni torna nell’Aula del Senato per il question time, in una giornata che avrà al ... ilmattino.it