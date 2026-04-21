Il Ministero della Salute ha emesso due avvisi di richiamo riguardanti prodotti alimentari venduti nella grande distribuzione. Si tratta di un lotto di salametto tipo Milano prodotto dal Salumificio Colombo e di tre lotti di uova fresche con il marchio Uovosol. I richiami sono stati decisi a causa della presenza di Salmonella nei prodotti individuati. La comunicazione riguarda i lotti specifici e le catene di distribuzione coinvolte.

Il Ministero della Salute ha pubblicato nelle scorse ore due avvisi di richiamo che riguardano prodotti alimentari diffusi nella grande distribuzione: un lotto di salametto tipo Milano del Salumificio Colombo e tre lotti di uova fresche a marchio Uovosol. In entrambi i casi, il motivo è la presenza di Salmonella nel prodotto o nell’allevamento di origine. I consumatori sono invitati a verificare con attenzione gli acquisti effettuati di recente e a non consumare i prodotti interessati qualora li avessero già in casa. Il richiamo del salametto tipo Milano. Il primo richiamo riguarda il salametto tipo Milano prodotto dal Salumificio Colombo Luigi Srl, con sede in via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT 1288 L).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Uova e salame richiamati per Salmonella, i lotti a rischio nei supermercati

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