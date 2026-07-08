Mohamed Salah non ha ancora deciso il suo futuro calcistico dopo aver lasciato il Liverpool a fine stagione. Dopo l'eliminazione dal Mondiale contro l'Argentina, il giocatore sta valutando le opzioni per la prossima stagione. Non ci sono ancora ufficializzazioni su quale squadra possa ingaggiarlo o su eventuali trasferimenti. La sua destinazione rimane incerta, con diverse possibilità aperte senza conferme ufficiali.

Dopo l'eliminazione dal Mondiale contro l'Argentina, per Mohamed Salah è giunto il tempo delle decisioni. L'egiziano ha lasciato il Liverpool al termine della scorsa stagione ma non sa ancora dove giocherà tra qualche mese. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, al momento l'attaccante ha offerte dalla Saudi Pro League e dalla Major League Soccer, ma potrebbe scegliere di aspettare qualche proposta in campionati più competitivi. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del classe '92. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Salah, futuro ancora da scrivere: ecco dove può giocare la prossima stagione

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