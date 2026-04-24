Calciomercato Inter | decisione presa per il riscatto di Akanji ecco dove potrebbe giocare Dumfries nella prossima stagione

L'Inter ha deciso di riscattare Manuel Akanji, confermando l'intenzione di mantenere il difensore in rosa anche nella prossima stagione. Nel frattempo, si discute sul possibile impiego di Denzel Dumfries, con varie ipotesi sul suo ruolo e sulla sua collocazione nel reparto difensivo della squadra. La sessione di mercato entra nel vivo, con diverse scelte da definire in ottica futura.

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