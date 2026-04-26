Zanotti strega mezza Europa | tre big estere sulle tracce dell’ex Inter ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

Mattia Zanotti, ex calciatore dell'Inter, sta attirando l'attenzione di tre grandi club europei. L'interesse per il suo talento si sta intensificando e si fanno ipotesi su una sua possibile collocazione in una delle principali squadre del continente nella prossima stagione. Il suo futuro si prospetta quindi lontano dalla Svizzera, dove attualmente gioca. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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