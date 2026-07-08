Un istruttore di 42 anni si è tolto la vita lanciandosi dall'aereo che stava pilotando in Argentina. Durante il volo, ha fatto un salto nel vuoto, lasciando a terra un’allieva di 22 anni che è riuscita ad atterrare in modo di emergenza. La giovane ha riportato ferite, mentre l’uomo è deceduto sul posto. La scena si è svolta sopra un'area rurale, senza altri testimoni presenti.

Una storia incredibilmente dolorosa quella che arriva dall'Argentina, dove un uomo di 42 anni ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dall'aereo che stava pilotando. Il velivolo è rimasto ai soli comandi della giovane allieva di 22 anni che, nonostante l'orrore e la paura di quei momenti, è riuscita a riportare il mezzo a terra. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato a Córdoba nella serata di sabato 4 luglio. L'istruttore di volo Leandro Andrés Bertazzo era decollato dell'aerodromo Coronel Olmedo insieme a un'allieva di 22 anni, in possesso di licenza ma con ore di volo da completare. I due erano a bordo di un aereo Cessna 150G. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sai cosa fare": il salto nel vuoto dell'istruttore e l'atterraggio d'emergenza di un'allieva di 22 anni

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