Saddam Haftar vola da Marco Rubio | perché gli Usa tentano la riunificazione della Libia

Da it.insideover.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo, Saddam Haftar, ha incontrato il senatore Marco Rubio e si è fatto fotografare con lui nell’ufficio del Segretario di Stato americano. La visita non è stata nascosta e si è svolta pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’incontro, ma la presenza di Haftar con Rubio è stata documentata e condivisa.

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La visita non è stata propriamente “segreta”. Anzi, una volta all’interno dell’ufficio del Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, Saddam Haftar si è anche fatto ritrarre in una foto con il capo della diplomazia statunitense. Circostanza niente affatto di routine, né tantomeno figlia delle fredde procedure di protocollo. Perché il figlio del generale Khalifa Haftar, uomo forte dell’Est della Libia, non rappresenta un governo. O, almeno, non quello riconosciuto dagli Stati Uniti. A Washington si è pensato di lanciare un preciso segnale: l’amministrazione Usa non solo si sta occupando del dossier libico, ma ha anche intenzione di accelerare sul processo di riunificazione del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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