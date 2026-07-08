Saddam Haftar vola da Marco Rubio | perché gli Usa tentano la riunificazione della Libia

Notizia in breve

Un uomo, Saddam Haftar, ha incontrato il senatore Marco Rubio e si è fatto fotografare con lui nell’ufficio del Segretario di Stato americano. La visita non è stata nascosta e si è svolta pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’incontro, ma la presenza di Haftar con Rubio è stata documentata e condivisa.