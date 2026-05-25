Due cittadini italiani sono stati fermati dalle milizie di Haftar in Libia. La Farnesina ha attivato le procedure di tutela e assistenza diplomatiche. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’arresto o sulle circostanze che hanno portato alla perdita dei contatti immediatamente dopo il passaggio di un checkpoint. Le milizie hanno poi interrotto le trattative con la flotta coinvolta, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

? Domande chiave Come sono spariti i contatti subito dopo il superamento del checkpoint?. Perché le milizie di Haftar hanno interrotto le trattative con la Flotilla?. Chi sono i due attivisti italiani coinvolti nella missione umanitaria?. Quali azioni sta intraprendendo la Farnesina per rintracciare i volontari?.? In Breve Dieci attivisti con un'auto e un'ambulanza fermati a Sirte domenica 24 maggio.. Portavoce Maria Elena Delia e volontaria Sara Suriano gestiscono le comunicazioni.. Contatti interrotti un'ora dopo l'ingresso nel territorio della Cirenaica.. Missione umanitaria bloccata dopo otto giorni di stallo con il governo di Haftar..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libia, due italiani fermati dalle milizie di Haftar: si attiva la Farnesina

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Esiste una FESTA CONTRO gli ITALIANI

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