Da Marco Rubio a Marco Lubio | la Cina aggira le sue stesse sanzioni per far entrare il segretario di Stato Usa nel Paese

Da Rubio a Lubio. Cambia una consonante ed ecco l'escamotage pensato da Pechino per permettere al segretario di Stato Usa di partecipare alla visita di tre giorni di Donald Trump nel Paese. Alla vigilia del viaggio si è sfiorato l'incidente diplomatico perché a Marco Rubio sarebbe impedito l'ingresso in Cina a causa di alcune sanzioni nei suoi confronti imposte proprio dal governo di Xi Jinping. Al politico di origine cubana, grazie a questo cambio di cognome in corsa, sarà però garantito l'accesso. Già alla vigilia del viaggio di Trump, la Cina aveva dichiarato che non avrebbe impedito a Rubio di entrare nel Paese a...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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