Juve Massara è il nuovo chief football officer del club

Frederic Massara è stato nominato nuovo Chief Football Officer della Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma riporterà direttamente all'amministratore delegato del club. La nomina segna un cambiamento nella struttura organizzativa dell'area calcio maschile. La sua responsabilità principale sarà rafforzare l'organizzazione sportiva del team. La decisione è stata annunciata ufficialmente oggi.

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Rivoluzione in casa Juventus. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club: nel suo nuovo ruolo, l'ex ds del Milan e della Roma riporterà direttamente all'ad bianconero Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. "Frederic - si legge nella nota del club- avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ufficiale: #Juventus, #Massara è il nuovo Chief Football Officer del Club x.com

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