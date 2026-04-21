Sorloth il giocatore accostato alla Juve può firmare in Serie A | c’è un club che pensa a lui per rinforzare l’attacco Gli aggiornamenti

Un attaccante norvegese, finito recentemente nel mirino di diversi club italiani, potrebbe trasferirsi in Serie A. Il giocatore è stato collegato sia alla Juventus che al Milan, con quest’ultimo che avrebbe mostrato un interesse concreto per portarlo in squadra nella prossima stagione. Le trattative sono in fase di sviluppo e non sono ancora stati ufficializzati accordi o dettagli sul trasferimento.

di Francesco Spagnolo Sorloth, il norvegese piace molto al Milan per la prossima stagione. Le ultime sul futuro del giocatore accostato anche alla Juve in passato. Il calciomercato entra nel vivo e il club rossonero sta già delineando le strategie per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Spor», il nome che sta guadagnando terreno per l’attacco è quello di Sorloth, il possente centravanti norvegese attualmente in forza all’Atletico Madrid. La dirigenza milanista ha individuato un’esigenza precisa: dopo una seconda parte di campionato con alti e bassi realizzativi, l’obiettivo è inserire un numero 9 di caratura internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorloth, il giocatore accostato alla Juve può firmare in Serie A: c’è un club che pensa a lui per rinforzare l’attacco. Gli aggiornamenti Notizie correlate Milik lascia la Juve? Un club italiano pensa al polacco per rinforzare l’attacco. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Milik è finito nel mirino della Lazio per il prossimo calciomercato. Ruben Neves, il giocatore accostato alla Juve ha firmato per questo club: i dettagli dell’accordodi Redazione JuventusNews24Ruben Neves, il portoghese ha rinnovato il contratto con l’Al Hilal fino al 2029. Contenuti e approfondimenti Il Milan sul fratello maggiore di Haaland: Sorloth è la punta che può far restare Allegri?Sia ben chiaro, il fatto che Alexander Sorloth venga qui definito come il fratello maggiore di Erling Braut Haaland non vuole assolutamente essere un metro di ... milannews.it Pizzica Sorloth nelle zone intime, il giocatore del Getafe: Giuro sulla mia famiglia, non volevoAbqar l'ha combinata grossa. Il difensore del Getafe ha lasciato in inferiorità numerica la sua squadra, già in svantaggio nel primo tempo per un golazo di Molina per l'1-0 dell'Atletico Madrid. Alla ... tuttomercatoweb.com